Концертный директор Александра Буйнова прокомментировал ДТП с его участием

Появились новые подробности о ДТП с участием Александра Буйнова. Как рассказал его концертный директор Сергей Пудовкин, артист "чрезвычайно переживает эту ситуацию" и заверил, что пострадавшей пенсионерке будут принесены извинения, а также оказана медицинская поддержка в полном объеме.

Также представитель Буйнова уточнил, что тот не пытался скрыться с места ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.