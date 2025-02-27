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27 февраля, 14:15

Происшествия

Концертный директор Александра Буйнова прокомментировал ДТП с его участием

Концертный директор Александра Буйнова прокомментировал ДТП с его участием

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Появились новые подробности о ДТП с участием Александра Буйнова. Как рассказал его концертный директор Сергей Пудовкин, артист "чрезвычайно переживает эту ситуацию" и заверил, что пострадавшей пенсионерке будут принесены извинения, а также оказана медицинская поддержка в полном объеме.

Также представитель Буйнова уточнил, что тот не пытался скрыться с места ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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