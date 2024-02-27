Новости регионов: новосибирские пожарные использовали лестницу, чтобы спасти 18 человек

В Новосибирске пожарные задействовали автолестницу, чтобы спасти 18 человек с верхних этажей. Об этом сообщает МЧС России. Огонь возник на пятом этаже, жители дома не могли покинуть квартиры из-за сильного задымления. Спасатели подогнали автолестницу и задействовали специальные устройства. В работах участвовали более 30 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Около семи тысяч литров стеклоомывающей жидкости на основе метанола изъяли из незаконного оборота в Ульяновской области. Также специалисты ликвидировали цех по изготовлению опасного для жизни и здоровья товара. На данный момент полиция ищет поставщиков метилового спирта и каналы сбыта готовой продукции.

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