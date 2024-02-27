Новости регионов: теракт предотвратили в Запорожской области

В Запорожской области предотвратили теракт, сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины. Как сообщили в ведомстве, у них изъяли препараты, которые применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. На задержанных завели уголовное дело.

В Краснодаре загорелась новостройка. Очевидцы сообщали о возгорании на крыше дома. Столб густого черного дыма было видно из соседних микрорайонов. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Снежная буря накрыла Якутию: в Тикси порывы ветра достигали 120 километров в час. Там закрыли детские сады и отменили занятия в школах. Из-за снега видимость на улицах упала практически до нуля, при этом в регионе по-прежнему сохраняются двадцатиградусные морозы.

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