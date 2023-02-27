"Мосгортранс" выделил 40 автобусов КМ от метро "Парк культуры" до "Университета"

"Мосгортранс" выделил 40 автобусов КМ от метро "Парк культуры" до метро "Университет" с остановками у станций "Фрунзенская" и "Спортивная" по пути. Также можно пользоваться МЦК и другими маршрутами наземного транспорта.

До "Проспекта Вернадского" и далее на юго-запад можно проехать через Большую кольцевую линию метро.

Движение в районе проспекта Вернадского не затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.