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17:15

Общество

Новости часа: спасатели вытащили 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Новости часа: спасатели вытащили 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Движение по трассе М-11 восстановили после массовой аварии

Очевидцы прислали кадры пожара в жилом доме в Восточном Бирюлеве

Новости часа: уголовное дело завели после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске

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Около 20 зданий разрушены после нового землетрясения в Турции

Специалисты начали выяснение причин пожара в Перове

Новости часа: Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

Один человек погиб в результате нового землетрясения в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов в турецкой Малатье. Об этом стало известно в СМИ.

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко прокомментировал, что дипломы, которые выпускники получили ранее, также будут признаны.

Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла на 15%. Таковы данные Российского союза туриндустрии.

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