Новости часа: спасатели вытащили 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов в турецкой Малатье. Об этом стало известно в СМИ.

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко прокомментировал, что дипломы, которые выпускники получили ранее, также будут признаны.

Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла на 15%. Таковы данные Российского союза туриндустрии.