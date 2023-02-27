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16:45

Экономика

Новости часа: уголовное дело завели после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске

Новости часа: уголовное дело завели после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске

Новости часа: специалисты завели второе дело о массовой аварии на М-11

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело завели после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, где пострадали два человека. Об этом заявило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Движение по трассе М-11 "Нева" восстановлено в полном объеме после массовой аварии. О восстановлении движения сообщили в Росавтодоре.

Производство автомобилей в России в 2022 году снизилось на 60%. Об этом рассказали в Минпромторге

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происшествиярегионыДТПэкономикавидеоРоман Карлов
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