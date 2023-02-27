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16:30

В мире

Новости часа: специалисты завели второе дело о массовой аварии на М-11

Новости часа: специалисты завели второе дело о массовой аварии на М-11

Около 20 зданий разрушены после нового землетрясения в Турции

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Крупный схрон боеприпасов уничтожили в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второе дело о массовой аварии на М-11 завели по статье о нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Об этом сообщили в МВД.

Войска РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в районе Артемовска в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Еще двух человек вытащили из-под завалов здания в турецкой Малатье, где произошло землетрясение. Об этом стало известно благодаря СМИ.

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