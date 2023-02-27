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Общество

Новости часа: прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ульяновске

Новости часа: прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ульяновске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске. Об этом сообщило ведомство.

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в турецкой провинции Малатья. Это данные управления по ЧС страны.

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