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Новости часа: прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Ульяновске
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске. Об этом сообщило ведомство.
Оттепель вернется в Москву во второй половине недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в турецкой провинции Малатья. Это данные управления по ЧС страны.