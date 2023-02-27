Крупный схрон боеприпасов уничтожили в ДНР

Крупный схрон боеприпасов обнаружили росгвардейцы на территории ДНР. Осколочные минометные мины, ручные гранаты, выстрелы к РПГ-7, емкости с горючими веществами и пластид, начиненный поражающими элементами, – все это нашли в одном из заброшенных домов.

Предположительно, владельцы этого арсенала собирались пустить оружие в ход для совершения диверсий на маршрутах передвижения войск РФ. В итоге содержимое склада вывезли в безопасное место и уничтожили.

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