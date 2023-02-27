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Новости часа: спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на 150 "квадратах"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, рассказали в МЧС.
Скидка на проезд в транспорте Москвы по карте "Мир" снова начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщили в Дептрансе.
Правительство РФ за три года выделит более 7 миллиардов рублей на программу поездок по стране для школьников и студентов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.