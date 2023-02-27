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Происшествия

Новости часа: спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на 150 "квадратах"

Новости часа: спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на 150 "квадратах"

Сотрудники ФСБ задержали наводчиков спецслужб Украины в Севастополе

Два человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Ульяновске

"Актуальный репортаж": специалисты стали обсуждать новую версию землетрясений в Турции

Пожар в металлическом ангаре на востоке Москвы локализовали

Сотрудники МЧС локализовали пожар на Перовской улице в Москве

Новости часа: металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве

Ангар загорелся на Перовской улице в Москве

Новости часа: Шойгу прокомментировал ход СВО

Дорожные службы восстановили движение на трассе М-11 после ДТП в Новгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, рассказали в МЧС.

Скидка на проезд в транспорте Москвы по карте "Мир" снова начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщили в Дептрансе.

Правительство РФ за три года выделит более 7 миллиардов рублей на программу поездок по стране для школьников и студентов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

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