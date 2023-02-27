Новости часа: металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве. По информации МЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

ВСУ за 15 минут выпустили по одному из районов Донецка 11 снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в ТАСС.

В Севастополе задержали двух человек, предложивших Украине купить сведения об объектах Минобороны РФ. Об этом заявили в ФСБ России.