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Новости часа: металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве

Новости часа: металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве

Ангар загорелся на Перовской улице в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Металлический ангар загорелся на Перовской улице в Москве. По информации МЧС, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

ВСУ за 15 минут выпустили по одному из районов Донецка 11 снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в ТАСС.

В Севастополе задержали двух человек, предложивших Украине купить сведения об объектах Минобороны РФ. Об этом заявили в ФСБ России.

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