Новости регионов: в Анапе вдоль берега строят заградительный вал для защиты от мазута

Вдоль берега в Анапе формируют заградительный вал. Сразу несколько экскаваторов работают возле одного из пансионатов. Там выкапывают ров глубиной около метра. Из этого грунта формируют двухметровый вал. Со стороны моря перед рвом также укладывают сеть из полипропилена. Ее крепят к земле прутьями из арматуры.

Троих подростков спасли на реке Обь в Новосибирске. Мальчики добрались до середины реки, когда их заметил водный патруль. В итоге к подросткам выехали два экипажа на аэроботах, которые доставили их на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.