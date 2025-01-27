Новости регионов: в Якутии пожар уничтожил здание с социальными объектами

В якутском поселке Нижнеянск пожар полностью уничтожил административное здание, где находились банк, почта, магазин, библиотека и офис энергосети. Также огонь уничтожил пристроенные к зданию школу и детский сад. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Школьников и воспитанников детского сада временно разместят в местном Доме культуры.

В Павловском Посаде прошел традиционный праздник холодца. В мероприятии приняли участие порядка 11 тысяч человек. Гостей угощали заливным из разных видов мяса, а также провели чаепития, конкурсы и соревнования по скоростному поеданию холодца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.