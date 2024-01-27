27 января, 23:15Происшествия
Дорожные службы устранили последствия крупной аварии на проспекте Андропова
Московские дорожные службы устранили последствия крупной аварии на проспекте Андропова. Там автомобиль перевернулся и упал с моста в тоннель. Произошло это на эстакаде, в районе улицы Сайкина. Машина серьезно пострадала – полностью разбита верхняя часть, выбиты стекла. По данным Дептранса, водитель получил травмы. Также сообщается, что от госпитализации он отказался.
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