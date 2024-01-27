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27 января, 23:15

Происшествия

Дорожные службы устранили последствия крупной аварии на проспекте Андропова

Дорожные службы устранили последствия крупной аварии на проспекте Андропова

На проспекте Андропова дорожные службы устраняют последствия крупной аварии

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Московские дорожные службы устранили последствия крупной аварии на проспекте Андропова. Там автомобиль перевернулся и упал с моста в тоннель. Произошло это на эстакаде, в районе улицы Сайкина. Машина серьезно пострадала – полностью разбита верхняя часть, выбиты стекла. По данным Дептранса, водитель получил травмы. Также сообщается, что от госпитализации он отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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