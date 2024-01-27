На проспекте Андропова дорожные службы устраняют последствия крупной аварии. Там автомобиль перевернулся и упал с моста в тоннель. Произошло это на эстакаде, в районе улицы Сайкина. Видно, что машина серьезно пострадала – полностью разбита верхняя часть, выбиты стекла. По данным Дептранса, водитель получил травмы. Также сообщается, что от госпитализации он отказался. К этой минуте проезжую часть удалось освободить.

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