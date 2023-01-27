27 января, 17:15Политика
Новости часа: в подвале дома в ЛНР нашли тайник с боеприпасами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В подвале дома в Алчевске в ЛНР нашли тайник с боеприпасами и почти два килограмма взрывчатки. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
Бельгия не поддержит запрет на поставки в Евросоюз алмазов из России. Об этом рассказал премьер-министр королевства Александр Де Кроо.
Один из старейших столичных кинотеатров "Ударник" восстановят для показов премьерного и фестивального кино. Об этом заявили в ТАСС.