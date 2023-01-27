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27 января, 21:45

Происшествия

Мусульманская община организовала мечеть в спорткомплексе в Пушкине

Мусульманская община организовала мечеть в спорткомплексе в Пушкине

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В Пушкине полицейские проводят проверку после жалоб на мусульманскую общину. Ее представители организовали мечеть в спорткомплексе, где занимаются дети.

Там еженедельно проводят намаз в зале единоборств, а на молитву приходят десятки мужчин. Родители юных спортсменов, которые занимаются там же, пожаловались на антисанитарию и попросили проверить, насколько законно такое использование зала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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