Мусульманская община организовала мечеть в спорткомплексе в Пушкине

В Пушкине полицейские проводят проверку после жалоб на мусульманскую общину. Ее представители организовали мечеть в спорткомплексе, где занимаются дети.

Там еженедельно проводят намаз в зале единоборств, а на молитву приходят десятки мужчин. Родители юных спортсменов, которые занимаются там же, пожаловались на антисанитарию и попросили проверить, насколько законно такое использование зала.

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