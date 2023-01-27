"Газель" врезалась в ограждение на Киевском шоссе

Авария произошла на Киевском шоссе в районе Апрелевки. Там "Газель" врезалась в ограждение в крайней левой полосе. В итоге две полосы оказались заблокированы. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Ранее поступала информация, что "Газель" наехала на троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы. В результате аварии скончался один человек. После в полиции уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежал Минобороны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.