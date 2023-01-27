Здание викторианской церкви оказалось разрушено после пожара в Лондоне

Викторианскую церковь в центре Лондона, которая находится в списке английского исторического наследия, уничтожил сильный пожар. Огонь вспыхнул ночью. С пожаром боролись 12 машин и около 80 пожарных, он полностью охватил двухэтажную церковь Святого Марка.

На кадрах видно, как яркое пламя вырывается из окон церкви. Взять огонь под контроль удалось только через три часа. При тушении пришлось задействовать 64-метровую пожарную лестницу, которая считается самой высокой в Европе. Информации о пострадавших нет, а причина возгорания еще выясняется.

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