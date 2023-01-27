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27 января, 15:30

Происшествия

Пассажиров не было в кабине вертолета Ми-8 во время инцидента в аэропорту Внуково – СМИ

Пассажиров не было в кабине вертолета Ми-8 во время инцидента в аэропорту Внуково – СМИ

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Пассажиров не было в кабине вертолета во время инцидента в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего в данный момент ведется разбирательство.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после повреждения вертолета Ми-8 в процессе взлета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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