Пассажиров не было в кабине вертолета Ми-8 во время инцидента в аэропорту Внуково – СМИ

Пассажиров не было в кабине вертолета во время инцидента в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего в данный момент ведется разбирательство.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после повреждения вертолета Ми-8 в процессе взлета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.