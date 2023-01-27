Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 15:15

Происшествия

Полиция начала розыск напавшего на инспектора московского паркинга

Полиция начала розыск напавшего на инспектора московского паркинга

Огонь вспыхнул в кабине башенного крана в Санкт-Петербурге

В управделами президента прокомментировали ЧП с вертолетом во Внуково

Москвичам показали расписание полетов во Внуково после ЧП с вертолетом

Пассажиров не было в кабине вертолета во время инцидента во Внуково – СМИ

Москвичам рассказали о вертолете Ми-8, который повредил винт в аэропорту Внуково

Севший во Внуково вертолет повредил винт до взлета

Власти сообщили, что пострадавших в происшествии с вертолетом во Внуково нет

Стало известно о пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в аэропорту Внуково

Вертолет Ми-8 повредил винт при посадке в аэропорту Внуково

Столичные полицейские заявили, что разыскивают мужчину, напавшего на инспектора московского паркинга. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, все это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инспектор фотографировал номера неправильно припаркованной "Газели". Внезапно к нему подошел прохожий, который сначала угрожал, а затем пустил в ход кулаки и спокойно ушел.

Теперь проверку проводит прокуратура. В Следственном комитете собираются возбудить уголовное дело по данному инциденту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика