27 января, 15:15Происшествия
Полиция начала розыск напавшего на инспектора московского паркинга
Столичные полицейские заявили, что разыскивают мужчину, напавшего на инспектора московского паркинга. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, все это зафиксировала камера видеонаблюдения.
Инспектор фотографировал номера неправильно припаркованной "Газели". Внезапно к нему подошел прохожий, который сначала угрожал, а затем пустил в ход кулаки и спокойно ушел.
Теперь проверку проводит прокуратура. В Следственном комитете собираются возбудить уголовное дело по данному инциденту.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.