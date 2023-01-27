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27 января, 15:15

Происшествия

В управделами президента прокомментировали ЧП с вертолетом во Внуково

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Вертолет, совершивший жесткую посадку во Внуково, получил повреждение винта еще до взлета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову.

"Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт", – рассказали в управделами.

Крылова уточнила Агентству "Москва", что в процессе старта командир судна почувствовал неисправность и прекратил взлет. По ее словам, транспорт получил незначительные повреждения, но в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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