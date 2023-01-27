Москвичам рассказали о вертолете Ми-8, который повредил винт в аэропорту Внуково

Вертолет совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково и повредил винт. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Вертолет Ми-8 является многоцелевым вертолетом и выпускается в пассажирском, транспортном и деловом вариантах. Экипаж состоит из трех человек – командира, второго пилота и бортмеханика. В пассажирском варианте вертолета предусмотрена перевозка максимально до 28 пассажиров с багажом по 15 килограммов на человека.

Масса пустого вертолета в зависимости от вариантов составляет 6 835–7 370 килограммов. Скорость вертолета – 250 километров в час у земли. Высота полета – до 4 500 метров.

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