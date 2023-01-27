МИД РФ выразил надежду, что виновные в нападении на посольство в Тегеране будут наказаны

Россия рассчитывает, что виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране привлекут к ответственности. Об этом сообщили в МИД. Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что Москва шокирована этим инцидентом.

Иранские полицейские уже задержали преступника, сообщили местные СМИ. В результате нападения был убит начальник охраны азербайджанского посольства, двое его коллег ранены. Отмечается, что злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. На допросе он назвал в качестве мотива нападения личные и семейные проблемы.

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