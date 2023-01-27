Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Происшествия

Самарские мошенники придумали, как обналичить средства с "Пушкинской карты"

Самарские мошенники придумали, как обналичить средства с "Пушкинской карты"

Мэр Донецка рассказал об интенсивных обстрелах города со стороны Украины

"Рейд 112": Hyundai Creta столкнулся с такси Hyundai Solaris

На ЦКАД фура врезалась в отбойник

Новости часа: ВСУ обстреляли Макеевку

"Московский патруль": пожар на севере столицы уничтожил несколько машин

"Московский патруль": в Подмосковье задержали предполагаемого наркокурьера

"Московский патруль": в столице задержали серийных похитителей продуктов

"Московский патруль": полиция установила личность водителя, сбившего пешеходов

"Московский патруль": в столице задержали укравшего украшения на 700 тыс рублей клинера

Самарские мошенники придумали, как обналичить средства с "Пушкинской карты", которая позволяет школьникам и студентам посещать бесплатно театры и музеи. На эти цели дается по пять тысяч рублей, их можно потратить только на культурный отдых.

Мошенники устроили "Театр нового времени" на базе института культуры, куда позвали невостребованных выпускников. Труппа якобы давала спектакли с аншлагом, но это было только на бумаге, а в действительности залы были пусты, а полученные с карт средства делили между зрителями и артистами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика