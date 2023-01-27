Самарские мошенники придумали, как обналичить средства с "Пушкинской карты", которая позволяет школьникам и студентам посещать бесплатно театры и музеи. На эти цели дается по пять тысяч рублей, их можно потратить только на культурный отдых.

Мошенники устроили "Театр нового времени" на базе института культуры, куда позвали невостребованных выпускников. Труппа якобы давала спектакли с аншлагом, но это было только на бумаге, а в действительности залы были пусты, а полученные с карт средства делили между зрителями и артистами.

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