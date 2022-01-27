Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на фигуриста Соловьева

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

"В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении надзорного органа.

При этом сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, в чем ей было отказано. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы. Обвиняемые находятся под стражей.