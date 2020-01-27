Около трех тысяч человек заражено коронавирусом в КНР

Российские медики с начала января обследовали более миллиона пассажиров в российских аэропортах. Особые меры действуют в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В России ни одного подтвержденного случая заражения нет, об этом рассказали в Роспотребнадзоре, хотя вирус подозревали у сотни человек.

На сегодняшний день коронавирусом нового типа в Китае заболели 2783 человека. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии, 81 человек погиб. Тем не менее госкомитет Китая сообщил о том, что 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.