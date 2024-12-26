Смертельное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле. Там столкнулись две иномарки. Удар был очень сильный – один из автомобилей серьезно поврежден. У него буквально снесена задняя часть. По данным МВД, в результате аварии, водитель Lexus от полученных травм скончался на месте. Водитель и два пассажира второй машины не пострадали. На месте работают оперативные службы. На Третьем транспортном кольце движение затруднено.

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