Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 21:15

Происшествия

Электробус задымился на юго-западе Москвы

Электробус задымился на юго-западе Москвы

Инцидент с участием электробуса произошел на улице Дмитрия Ульянова

Азербайджанские авиалинии выплатят компенсации пострадавшим в авиакатастрофе

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести

Двое пострадавших при крушении самолета в Казахстане находятся в крайне тяжелом состоянии

На месте крушения самолета возле Актау нашли второй черный ящик

Новости часа: Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новости часа: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

Московские врачи приступили к лечению россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Новости регионов: перевозку краснокнижных птиц пресекли в Забайкалье

Инцидент с электробусом, который произошел на юго-западе Москвы, прокомментировал Мосгортранс.

По информации перевозчика, электробус следовал по маршруту. На улице Дмитрия Ульянова водитель заметил задымление, остановился и высадил пассажиров. Затем на месте происшествия работали специальные службы. Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика