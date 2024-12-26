Электробус задымился на юго-западе Москвы

Инцидент с электробусом, который произошел на юго-западе Москвы, прокомментировал Мосгортранс.

По информации перевозчика, электробус следовал по маршруту. На улице Дмитрия Ульянова водитель заметил задымление, остановился и высадил пассажиров. Затем на месте происшествия работали специальные службы. Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.