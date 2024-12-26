Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести. Она доставлена в Москву и госпитализирована в Российскую детскую клиническую больницу. По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии, пациентка госпитализирована в профильное отделение РДКБ с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и ссадинами тела.

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