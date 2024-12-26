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26 декабря, 21:15

Происшествия

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести

Двое пострадавших при крушении самолета в Казахстане находятся в крайне тяжелом состоянии

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Российские больницы приняли пострадавших при крушении самолета в Казахстане

Пострадавшая в авиакатастрофе под Актау девочка находится в состоянии средней тяжести. Она доставлена в Москву и госпитализирована в Российскую детскую клиническую больницу. По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии, пациентка госпитализирована в профильное отделение РДКБ с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и ссадинами тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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