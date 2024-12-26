Новости регионов: мужчина на автомобиле протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном

Мужчина на автомобиле врезался в здание военкомата в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Сначала он протаранил ворота, а затем и двери главного входа. На этом водитель не остановился. Он поджег машину и попытался скрыться, но его задержали. Как сообщил мэр города Алексей Соколов, мужчина совершил преступление под влиянием украинских мошенников.

В Тверской области с 27 декабря вводится запрет на запуск фейерверков и салютов. Ограничения будут действовать до 20 апреля. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя. Также в регионе не будут проводить масштабные мероприятия. Исключением станут детские новогодние и рождественские праздники.

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