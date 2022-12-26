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Новости

26 декабря, 18:15

Происшествия

ТЦ "Мега" в Химках частично возобновил работу после пожара

ТЦ "Мега" в Химках частично возобновил работу после пожара

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Торговый центр "Мега" в Химках частично возобновил работу: был открыт магазин "Ашан". Перезапустить работу продуктового гипермаркета смогли после многочисленных проверок, которые доказали, что система безопасности и защита от возгорания работает исправно.

Крупный пожар произошел на территории торгового центра 9 декабря, в результате сгорел магазин OBI. Огонь тогда охватил 17 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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