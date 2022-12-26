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Новости

26 декабря, 16:45

Экономика

Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

Легковая машина вылетела с проезжей части на Даниловской набережной

Водитель легковой машины въехал в грузовик на МКАД

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году

Пожарные локализовали огонь на складе в Новосибирске

МВД России изъяли около 260 кг марихуаны

Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления в подвале

На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли в результате столкновения грузовика с автомобилем на МКАД. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Пациентов и персонал вернули в больницу в Зеленограде после короткого замыкания. Об этом рассказали сотрудники МЧС.

Сбербанк запустил возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду. О новой функции заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.

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