Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли в результате столкновения грузовика с автомобилем на МКАД. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Пациентов и персонал вернули в больницу в Зеленограде после короткого замыкания. Об этом рассказали сотрудники МЧС.

Сбербанк запустил возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду. О новой функции заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.