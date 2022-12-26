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Происшествия

МВД России изъяли около 260 кг марихуаны

МВД России изъяли около 260 кг марихуаны

Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления в подвале

На границе Брянской области ликвидировали украинскую диверсионную группу

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета

Суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове до 24 февраля

Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Следователи завершили расследование уголовного дела по взрыву газа в Ногинске

Новости часа: в Москве для пациентов с ОРВИ и гриппом развернули 3,5 тыс коек

Дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула – СМИ

В Москве перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки. Они участвовали в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов.

На Аляске сразу несколько камер засняли падающий метеорит. Огненный болид на несколько секунд озарил небо над Анкориджем. Как сообщили в американском метеоритном обществе, Земля проходит через материал, сброшенный кометой. Это приводит к ежегодному событию, известному как метеоритный дождь Урсид. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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