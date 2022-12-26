МВД России изъяли около 260 кг марихуаны

В Москве перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки. Они участвовали в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов.

На Аляске сразу несколько камер засняли падающий метеорит. Огненный болид на несколько секунд озарил небо над Анкориджем. Как сообщили в американском метеоритном обществе, Земля проходит через материал, сброшенный кометой. Это приводит к ежегодному событию, известному как метеоритный дождь Урсид. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.