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Силовики на Урале и Северном Кавказе ликвидировали запрещенную в РФ группировку

Силовики на Урале и Северном Кавказе ликвидировали запрещенную в РФ группировку

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Силовики на Урале и Северном Кавказе ликвидировали группировку сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Она отправляла россиян воевать в Сирию и на Украину против российских военных, а также финансировала терроризм, рассказали в СК и ФСБ.

С декабря 2021 года организатор и 10 участников сообщества задержаны и отправлены под стражу. Еще восемь человек объявлены в розыск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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