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Происшествия

Новости часа: украинский беспилотник сбили рядом с аэродромом в Саратовской области

Новости часа: украинский беспилотник сбили рядом с аэродромом в Саратовской области

Суд арестовал владельца приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 человека

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинский беспилотник сбили в Саратовской области рядом с аэродромом, от обломков погибли трое военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Организатор социального приюта в Кемерове, где погибли 22 человека, признал вину. СК РФ сообщил об аресте.

За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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