Новости часа: украинский беспилотник сбили рядом с аэродромом в Саратовской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинский беспилотник сбили в Саратовской области рядом с аэродромом, от обломков погибли трое военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Организатор социального приюта в Кемерове, где погибли 22 человека, признал вину. СК РФ сообщил об аресте.

За разовой выплатой семьям мобилизованных в Москве обратились 16 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.