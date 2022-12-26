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Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX могут посадить в тюрьму на 115 лет
Основателю биржи FTX грозит 115 лет американской тюрьмы за киберпреступления. Сэм Бэнкман-Фрид променял репутацию респектабельного бизнесмена на мошенника, когда в ноябре 2022 года лопнул его финансовый пузырь.
В начале 2022 года Forbes оценивал его состояние в 24 миллиарда долларов. Однако в ноябре выяснилось, что авторитет FTX держится на токенах – это цифровые аналоги акций, выпущенных самой биржей и выкупленных другой компанией молодого миллиардера.
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