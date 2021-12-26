В столичном ТЦ вор угрожал охранникам гранатой

В Москве вор угрожал посетителям торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе гранатой после неудачной кражи. Людей экстренно эвакуировали из здания.

Корреспондент телеканала Москва 24 с места событий рассказал подробности инцидента.

