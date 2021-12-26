ТЦ "Метрополис" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Людей экстренно эвакуировали из торгового центра "Метрополис" на Войковской. По сообщению очевидцев, там была объявлена угроза взрыва. По сообщениям СМИ, одного из посетителей задержала охрана, когда тот пытался украсть товар, в итоге мужчина стал кричать, что у него граната.

Посетители и сотрудники ТЦ уже вернулись в здание. В торговом центре прозвучало оповещение о том, что он работает в обычном режиме. Виновника эвакуации сейчас ищут. Сообщается, что он сбежал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

