Трамвайные маршруты временно изменены в районе улицы Дурова

Временно изменены трамвайные маршруты в районе улицы Дурова. Грузовик повредил провода.

Из-за этого задерживаются трамваи с номерами 7 и 50. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.