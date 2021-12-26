Посетитель супермаркета в Томске поджег пиротехнику

В томском супермаркете посетитель решил не дожидаться Нового года, облил всю пиротехнику горючим и поджег газовой горелкой. Потом он спокойно ушел, не оборачиваясь на взрывы, как герой боевика. Салют полетел во все стороны, сработала сигнализация. Пожар удалось оперативно потушить спасателям, которые по воле случая закупались в этом же магазине к Новому году. Им помогли и посетители. Сейчас прокуратура проверяет все местные гипермаркеты, а сотрудники магазинов прячут подальше с полок пиротехнику.

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