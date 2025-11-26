Форма поиска по сайту

26 ноября, 23:30

Происшествия

Полиция проведет проверку после видео с маневрами водителя Mercedes на Можайском шоссе

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

Суд по делу семьи, которую хотят выселить из квартиры в Москве, пройдет 18 декабря

Подмосковный суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба, где избивали подростков

"Московский патруль": почти 8 кг морского огурца обнаружили таможенники в Шереметьево

"Московский патруль": в Подмосковье задержаны иностранцы, похитившие деньги и ценности

"Московский патруль": телефонные мошенники обманули 19-летнего москвича

В Подмосковье загорелось здание с офисами и рестораном

Новости регионов: промзона загорелась в Иркутске почти на 5 тыс "кадратов"

Суд отправил под домашний арест постоялицу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

В Подмосковье полиция начала проверку по факту распространения в Сети видео, на котором зафиксированы опасные действия водителя автомобиля Mercedes на пересечении Можайского шоссе и улицы Говорова в Одинцове.

В этот момент рядом стоял второй автомобиль, частично блокируя проезд другим участникам дорожного движения. Пассажиры при этом снимали происходящее на камеры смартфонов. Владельцы транспортных средств уже установлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова

