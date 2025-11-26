26 ноября, 23:30Происшествия
Полиция проведет проверку после видео с маневрами водителя Mercedes на Можайском шоссе
В Подмосковье полиция начала проверку по факту распространения в Сети видео, на котором зафиксированы опасные действия водителя автомобиля Mercedes на пересечении Можайского шоссе и улицы Говорова в Одинцове.
В этот момент рядом стоял второй автомобиль, частично блокируя проезд другим участникам дорожного движения. Пассажиры при этом снимали происходящее на камеры смартфонов. Владельцы транспортных средств уже установлены.
