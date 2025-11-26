Полиция проведет проверку после видео с маневрами водителя Mercedes на Можайском шоссе

В Подмосковье полиция начала проверку по факту распространения в Сети видео, на котором зафиксированы опасные действия водителя автомобиля Mercedes на пересечении Можайского шоссе и улицы Говорова в Одинцове.

В этот момент рядом стоял второй автомобиль, частично блокируя проезд другим участникам дорожного движения. Пассажиры при этом снимали происходящее на камеры смартфонов. Владельцы транспортных средств уже установлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

