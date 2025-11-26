Новости регионов: промзона загорелась в Иркутске почти на 5 тыс "кадратов"

В Иркутске загорелась промзона. Пожар охватил почти 5 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания. Возгорание началось в цехе по производству стеновых панелей. Внутри было много строительных материалов. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В Амурской области сотрудники охотнадзора рассказали об уникальной спасательной операции. В центре населенного пункта им пришлось снимать с дерева дикую рысь. Животное вышло к людям за легкой охотой на кошек и крыс, но само чуть не стало добычей бездомных собак. Стая псов загнала рысь на дерево, где она просидела больше суток, пока местные жители не вызвали специалистов. В итоге дикую кошку вернули в ее естественную среду обитания.

