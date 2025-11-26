Форма поиска по сайту

26 ноября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: промзона загорелась в Иркутске почти на 5 тыс "кадратов"

Суд отправил под домашний арест постоялицу подмосковного рехаба, где издевались над детьми

Три машины столкнулись на платном участке Минского шоссе под Одинцово

Детей забрали из подмосковного частного рехаба, где над ними издевались вместо лечения

Дети из рехаба в Подмосковье получили значительный урон психике

Восьмерых подростков из подмосковного рехаба разместили в соцучреждениях

Подростков из нелегального рехаба в Истре передали родителям

Более 1 млн рублей пытались выманить у раненых бойцов СВО мошенники в Москве

Пожар произошел на строительной площадке на юге Москвы

Новости мира: наводнения произошли в южных провинциях Таиланда

В Иркутске загорелась промзона. Пожар охватил почти 5 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания. Возгорание началось в цехе по производству стеновых панелей. Внутри было много строительных материалов. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В Амурской области сотрудники охотнадзора рассказали об уникальной спасательной операции. В центре населенного пункта им пришлось снимать с дерева дикую рысь. Животное вышло к людям за легкой охотой на кошек и крыс, но само чуть не стало добычей бездомных собак. Стая псов загнала рысь на дерево, где она просидела больше суток, пока местные жители не вызвали специалистов. В итоге дикую кошку вернули в ее естественную среду обитания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

