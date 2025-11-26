Форма поиска по сайту

26 ноября, 13:30

Происшествия

Подростков из нелегального рехаба в Истре передали родителям

Более 1 млн рублей пытались выманить у раненых бойцов СВО мошенники в Москве

Пожар произошел на строительной площадке на юге Москвы

Новости мира: наводнения произошли в южных провинциях Таиланда

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Среди пострадавших в подмосковном реабилитационном центре были дети

Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям

Суд арестовал подозреваемого в незаконном удержании и пытках подростков в Подмосковье

Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время наводнения во Вьетнаме

Следственный комитет выявил нелегальный реабилитационный центр в Подмосковье

Подростков из нелегального рехаба в подмосковной Истре передали родителям. Об этом сообщили местные власти.

Следственный комитет сообщил, что организовавший реабилитационный центр мужчина незаконно удерживал там людей, страдающих разного рода зависимостями, в том числе более 20 подростков. Их родители считали, что дети получают помощь психологов, а в действительности они подвергались насилию, в качестве наказания их лишали еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

