Подростков из нелегального рехаба в Истре передали родителям

Подростков из нелегального рехаба в подмосковной Истре передали родителям. Об этом сообщили местные власти.

Следственный комитет сообщил, что организовавший реабилитационный центр мужчина незаконно удерживал там людей, страдающих разного рода зависимостями, в том числе более 20 подростков. Их родители считали, что дети получают помощь психологов, а в действительности они подвергались насилию, в качестве наказания их лишали еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.