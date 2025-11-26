Более 1 млн рублей пытались выманить у раненых бойцов СВО мошенники в Москве

Более 1 миллиона рублей пытались выманить у раненых бойцов СВО мошенники в Москве. Двое вымогателей требовали деньги под угрозой принудительной выписки и направления в зону боевых действий. О задержании подозреваемых рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший сам обратился в полицию и сообщил, что ему угрожают неизвестные. Позже появилась информация о еще одном таком случае. Сообщников задержали при передаче денег. Уголовные дела завели по статье о вымогательстве. На данный момент обвиняемые находятся под арестом.

