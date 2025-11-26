Новости мира: наводнения произошли в южных провинциях Таиланда

В южных провинциях Таиланда произошли наводнения, вызванные проливными дождями. Они привели к гибели 8 человек. Из многих районов людей эвакуируют.

Массовая эвакуация идет на Филиппинах. Масштабное наводнение произошло на юге города Себу, где затоплены практически все улицы и здания, в том числе больница. Персоналу пришлось перемещать пациентов и оборудование на более высокие этажи.

