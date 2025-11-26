Следственный комитет выявил нелегальный реабилитационный центр в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске. По версии следствия, организатор центра незаконно удерживал людей с зависимостями, включая более 20 подростков.

Родители заключали договоры на психологическую помощь, но в действительности дети подвергались насилию. 23 ноября 16-летний подросток был доставлен в реанимацию с множественными травмами. Обвинение уже предъявлено администратору центра и 18-летнему постояльцу, участвовавшему в избиениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.