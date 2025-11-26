Форма поиска по сайту

26 ноября, 07:15

Происшествия

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря. Из-за этого ему присвоили оранжевый код авиационной опасности, что означает запрет полетов в данном районе.

Ранее специалисты фиксировали рост активности вулкана, включая выбросы газа и свечение купола. Сейсмичность значительно превышает фоновые значения, два дня назад в районе вулкана зарегистрировали 86 землетрясений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

