Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря. Из-за этого ему присвоили оранжевый код авиационной опасности, что означает запрет полетов в данном районе.

Ранее специалисты фиксировали рост активности вулкана, включая выбросы газа и свечение купола. Сейсмичность значительно превышает фоновые значения, два дня назад в районе вулкана зарегистрировали 86 землетрясений.

