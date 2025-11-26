26 ноября, 07:15Происшествия
Несколько ДТП произошло в Москве в ночь на 26 ноября
В ночь на 26 ноября в Москве произошло несколько ДТП из-за сложных погодных условий. На Минском шоссе перед Внуковской эстакадой рейсовый автобус столкнулся с мусоровозом, в результате чего кабина автобуса получила серьезные повреждения.
На Конюшковской улице у торгового центра "Сфера" автомобиль опрокинулся после столкновения. После аварии в сторону Новоарбатского моста образовалась пробка, но к настоящему моменту движение нормализовалось.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.