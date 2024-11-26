"Азимут" назвала причину пожара на борту самолета

Авиакомпания "Азимут" раскрыла причину пожара на борту самолета, приземлившегося в Турции. Исполнительный директор компании рассказал, что возгорание произошло из-за деформации топливного бака, что привело к выливанию топлива на взлетно-посадочную полосу.

Инцидент случился вечером 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Сочи, приземлился в турецком курортном городе, но сразу после этого начался пожар. Экипаж и пассажиры были оперативно эвакуированы. По данным Росавиации, пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. По предварительным оценкам, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

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